Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich im Quartier Davesco-Soragno in Lugano TI ein schwerer Verkehrsunfall. Dies teilte die Kantonspolizei Tessin mit. Ein 17-Jähriger Schweizer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in ein Tor auf der rechten Seite der Fahrbahn. Die alarmierten Beamten der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Lugano und die Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben. Der Jugendliche starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.