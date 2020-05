Polizeimeldungen Ostschweiz

17-Jähriger liegt nach Sturz mit Skateboard im Spital

Ein 17-Jähriger fuhr am Donnerstag um 19 Uhr mit seinem Skateboard auf dem Trottoir von Grabs SG in Richtung Sevelen SG. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 59 stürzte er aus noch unbekannten Gründen zu Boden, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Er zog sich durch den Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Notarzt musste er von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden.