US-Staat Colorado: 17-jähriger Radrennstar kollidiert mit Auto und stirbt

Die US-Radrennszene trauert um eines ihrer grossen Talente. Der 17-jährige Magnus White starb am Samstag, als er während des Trainings in der Nähe seines Hauses in Boulder (Bundesstaat Colorado) von einem Auto erfasst wurde, wie der Dachverband USA Cycling am Sonntag bekannt gab. «Er war ein aufsteigender Stern in der Off-Road-Szene», hiess es in der Mitteilung. «Wir sprechen der Familie White, seinen Teamkollegen, Freunden und der Stadt Boulder in dieser unglaublich schwierigen Zeit unser tiefes Beileid aus.»