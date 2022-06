Schlieren ZH: 17-jähriger Raser flüchtet mit Porsche Macan vor Kontrolle und baut Unfall

Der genaue Ablauf und die gefahrenen Geschwindigkeiten werden derzeit durch die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Zürich abgeklärt.

Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen gegen einen jungen Raser aufgenommen, der durch die Stadtpolizei Dietikon am Mittwochnachmittag in Schlieren verhaftet wurde. Der 17-jährige Schweizer hatte sich zuvor durch Flucht einer Kontrolle entzogen und einen Selbstunfall verursacht.

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt, beabsichtigte eine Patrouille der Stadtpolizei Dietikon am Mittwoch um 14 Uhr, mittels Matrixleuchte «Stop Polizei» einen Personenwagen anzuhalten und dessen Lenker zu kontrollieren. Der Lenker habe das Fahrzeug daraufhin plötzlich beschleunigt und sei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Auf seiner Flucht habe der 17-Jährige mit dem Auto einen Kandelaber touchiert und sei weitergefahren. In Schlieren sei er mit einer Mauer einer Tiefgarageneinfahrt kollidiert, worauf das Auto zum Stillstand gekommen sei und der junge Mann durch die Polizisten der Stadtpolizei Dietikon verhaftet werden konnte.