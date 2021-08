Wetzikon - 17-Jähriger schwer verletzt, 16-Jähriger festgenommen

Ein News-Scout berichtet am Samstagabend von einem «schrecklichen Anblick». Ein Jugendlicher sei gerade eben an der Wetziker Ersatz-Chilbi im Bereich des Bauchs schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt in einer Mitteilung, dass ein 17-jähriger Schweizer bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt worden ist.