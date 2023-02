Bern: 17-Jähriger schwer verletzt, Täter zu Gefängnisstrafen verurteilt

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung hat die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun zwei Strafbefehle im Amtsblatt publiziert. Der erste richtet sich an O.A.* (21) aus Algerien. Verurteilt wurde für die Schlägerei – Straftatbestand «Raufhandel» –, aber auch für weitere Vergehen. Er sorgte nämlich auch zuvor und danach für Ärger.

Am Morgen des 5. Oktober war beim Bundeshaus Bern ein Polizeieinsatz im Gange. Das Gebiet der Kleinen Schanze war abgesperrt. Wie die Polizei später mitteilte, war es am 4. Oktober, am Abend, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 17-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.