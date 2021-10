Tötungsdelikt in München (D) – Er stach zu, während sein Opfer (14) schlief

Der Jugendliche stand am Morgen am Bahnhof Pasing, als zwei Augenzeuginnen ihn erkannten. Die Bundespolizei konnte ihn Minuten später festnehmen. Bei seiner Festnahme sei der 17-Jährige widerstands- und reglos gewesen.

Am 25. Oktober 2021 wurde der mutmassliche Mörder einer 14-Jährigen in München gefasst.

In München wurde am Sonntagmorgen ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer getötet.

Der mutmassliche Mörder der 14-jährigen Münchnerin ist gefasst . Er stand am Montag um 8.05 Uhr am Bahnhof Pasing, als zwei Augenzeuginnen ihn erkannten. Sie verständigten den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn, dieser rief die Bundespolizei. Zehn Minuten später stellten Beamte den 17-Jährigen. Er liess sich widerstandslos festnehmen , er sei laut Zeugen reglos gewesen . Bei e iner Kontrolle fanden die Polizisten und Polizistinnen zwei Messer an der Kleidung . Ob eine s davon die Tatwaffe ist, werden die Untersuchungen erst noch zeigen.

Was jedoch klar ist: Es handelt sich um eine heimtückische Tat . Wie Juliane Grotz von der Staatsanwaltschaft München an einer Pressekonferenz bekannt gab, habe der mutmassliche Killer sein Opfer im Schlaf getötet. Das Mädchen sei arglos und wehrlos gewesen. Somit gehe die Staatsanwaltschaft von vorsätzlicher Tötung und dem mutmasslichen Mordmerkmal Heimtücke aus. Die 14-Jährige ist nach Behördenangaben am Sonntag zwischen vier und sechs Uhr morgens a n einem Stich in die Brust gestorben. Der Teenager müsse vor sieben Uhr das Haus verlassen haben, wie «Focus» schreibt.