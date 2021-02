Er verstarb noch am Unfallort.

In Oberhofen bei Lengwil kam ein Lehrling ums Leben.

Am Donnerstag kam es in Oberhofen bei Lengwil zu einem tragischen Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, wurde ein 17-jähriger Forstarbeiter von einem Baum getroffen und schwer verletzt. Trotz der sofortigen Reanimation durch die Anwesenden und den Rettungsdienst erlag der Schweizer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.