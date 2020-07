Australien

17-Jähriger stirbt nach Haiangriff

Ein junger Surfer ist in Australien von einem Hai angegriffen worden. Es ist bereits die zweite tödliche Haiattacke innert einer Woche.

Der Wooli Beach liegt an der Ostküste Australiens.

Ein Hai hat am Wooli Beach einen 17-jährigen Surfer angegriffen.

An der Ostküste Australiens ist es am Samstag zu einem tödlichen Haiangriff gekommen. Ein 17-Jähriger surfte beim Wooli Beach, als er plötzlich von einem Hai attackiert wurde. Der Hai biss ihm in die Beine, wie diverse australische Medien berichten.