Waadt

17-Jähriger stirbt nach Streit mit Bruder

Im Kanton Waadt soll ein 18-Jähriger seinen jüngeren Bruder getötet haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Im Kanton Waadt hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Streit ereignet. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ging um etwa 14 Uhr die Meldung zu einer schwerverletzten Person in Cheseaux-Noréaz ein. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte leisteten vor Ort erste Hilfe. Mit der Rega wurde e in 17-jährige r Schweizer schl i esslich i ns Spital geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.