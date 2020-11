Yverdon-les-Bains VD : 17-Jähriger stirbt während Lehre, Firmenchef muss zahlen

Ein Gericht hat einen Firmenchef wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Gemäss Urteil hat er die Sicherheitsregelungen für Baustellen verstossen.

Das Gericht in Yverdon-les-Bains VD verurteilte den Firmenchef.

Ein Waadtländer Unternehmer ist von einem Gericht in Yverdon-les-Bains VD wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten, einer bedingten Geldstrafe und einer Busse von 5000 Franken verurteilt worden. Das Gericht sah ihn in der Verantwortung für den Unfalltod eines Lehrlings im Jahr 2016.

In den Augen des Gerichts verletzte der 78-jährige Firmenchef die Sicherheitsregelungen für Baustellen. Der Mann hatte allerdings in der Verhandlung den Vorwurf abgewiesen, für den Unfall des 17-Jährigen in La Russille VD verantwortlich zu sein.