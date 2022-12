Laax GR : 17-Jähriger stürzt bei Arbeiten an Luftseilbahn 40 Meter in die Tiefe – tot

Am Montag ist in Laax ein Lernender bei Unterhaltsarbeiten auf einer Stütze von einer Luftseilbahn erfasst worden. Beim Sturz in die Tiefe zog er sich tödliche Verletzungen zu.