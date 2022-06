Dornach SO: 17-jähriger Töff-Lernfahrer schwer verunfallt – Rega im Einsatz

Am Samstag kam es gegen 16.40 Uhr bei Dornach auf der Gempenstrasse zu einem Selbstunfall. Ein 17-jähriger Lernfahrer war mit seinem Motorrad talwärts unterwegs, als er aus noch nicht geklärten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte er über den Grünstreifen und fiel die Böschung hinunter, wo er zum Stillstand kam.

Notorische Raserstrecke und Unfall-Hotspot

Die Gempenstrasse ist eine beliebte Strecke für Ausfahrten und ein Unfall-Hotspot, wie die Unfallkarte des Bundesamts für Strassen (Astra) belegt. Am häufigsten sind Selbstunfälle verzeichnet mit leichten bis schweren Verletzungen. Die Strasse ist auch als notorische Raserstrecke bekannt und forderte schon Todesopfer. So krachte im März 2021 ein BMW mit übersetzter Geschwindigkeit frontal in einen Baum, der Lenker und sein Beifahrer starben . Im Juni 2019 fuhr ein Junglenker in einem McLaren einen Velofahrer beinahe zu Tode, der Rowdy wurde inzwischen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt.