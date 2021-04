Am Freitagabend schien es einem Töfffahrer nicht ganz wohl zu sein, als ein Polizeiauto zufällig hinter ihm herfuhr. Laut Kantonspolizei Zürich begann er zunehmend Gas zu geben, was die Polizisten dazu veranlasste, an ihm dranzubleiben. Mit der Matrix-Leuchte «Stop Polizei» versuchten sie, den Töfffahrer auf den Strassen von Volketswil zum Anhalten zu bringen.