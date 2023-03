Kienberg SO: 17-jähriger Töfflenker bei Selbstunfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradlenker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte folglich in die Leiteinrichtung.

Auf der Saalstrasse in Kienberg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Selbstunfall gekommen: Ein 17-jähriger Motorradlenker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte folglich in die Leiteinrichtung. Dabei zog sich der Verunfallte schwere Verletzungen zu, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt.