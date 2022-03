St-Léonard VS – 17-Jähriger überfällt mehrmals dieselbe Bar mit einer Schreckschusspistole

Ein 17-Jähriger überfiel mehrmals dieselbe Bar. Er wurde am Wochenende von der Kapo Wallis verhaftet.

Die Kantonspolizei Wallis hat am Sonntag einen Jugendlichen verhaftet. Der 17-Jährige Walliser wird verdächtigt, mehrmals dieselbe Bar in St-Léonard VS mit einer Schreckschusspistole überfallen zu haben. Mittlerweile hat das Jugendgericht Untersuchungshaft angeordnet.