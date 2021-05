Aadorf TG - 17-Jähriger wird alkoholisiert mit Auto der Mutter gestoppt

Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Wohnung des Verstorbenen ausgebrochen. Die Brandursache wird ermittelt. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Buchs SG, 12.05.2021: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein 77-jähriger Mann verstorben. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Eine ältere Frau wurde aus ihrer Wohnung evakuiert.

Aadorf, 13.05.2021: Ein 17-Jähriger entwendete in der Nacht auf Donnerstag das Auto seiner Mutter und fuhr los. Er wurde später von der Polizei angehalten. Der Jugendliche war alkoholisiert. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von rund 0,6 mg/l, was 1,2 Promille entspricht. Der Jugendliche wird angezeigt. (Symbolbild)

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau in Aadorf TG einen Autofahrer. Dabei wurde festgestellt, dass ein Jugendlicher ohne gültigen Fahrausweis am Steuer sass, teilt die Kapo Thurgau mit. Beim Fahrer des Autos handelte es sich um einen 17-Jährigen, der das Auto seiner Mutter zum Gebrauch entwendet hatte.