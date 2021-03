Bremen (D) : 17-Jähriger wird niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt

Nach der Tat in der Hansestadt Bremen ermittelt die Mordkommission. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 17-Jähriger ist in Bremen, im Stadtteil Arsten, auf der Strasse von Unbekannten niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstagabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar.