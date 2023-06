Mount Everest: 17 Menschen sterben in dieser Saison am Berg.

«Diese Saison war insgesamt sehr schlecht», sagt Mingma Gyalje Sherpa, der für das Unternehmen Imagine Nepal Trek Gipfelbesteigungen organisiert. «Der Hauptgrund war, dass das Wetter extrem kalt war, aber es gab auch Fahrlässigkeit.» Zehn der zwölf Toten und fünf Vermissten dieser Saison sind Ausländer, damit ist ihr Anteil an den jährlichen Opfern so hoch wie nie zuvor. Viele Bergsteiger aus dem Ausland seien schlecht vorbereitet gewesen auf die enorme körperliche und mentale Herausforderung, den 8849 Meter hohen Gipfel zu erklimmen, sagt Mingma Gyalje Sherpa.

Während die letzten Such- und Rettungstrupps in diesen Tagen ihre Arbeit beenden und das Basislager am Fuss des Mount Everest abgebaut wird, ziehen die Veranstalter Bilanz. Die meisten der Todesfälle hätten durch «verpflichtende Sicherheitsauflagen» vermieden werden können, sagt Lukas Furtenbach vom österreichischen Expeditionsanbieter Furtenbach Adventures. «Diese Unfälle weisen alle ein ähnliches Muster auf», schildert er. Hinzu gekommen sei ein Mangel an Sauerstoffvorräten: «Dass Sauerstoffflaschen mehrerer Teams einschliesslich unseres eigenen gestohlen wurden, zeigt zwei der Hauptprobleme dieser Saison: Sauerstofflogistik und Sicherheitsstandards.»