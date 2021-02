In Bühler AR löste die Polizei eine Veranstaltung in einem Keller auf.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führte am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, in einem Haus in Bühler eine Kontrolle durch. Dies nachdem es Hinweise aus der Bevölkerung gab. Im Keller des Hauses wurden 17 Personen im gleichen Raum angetroffen, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Das ist ein Verstoss gegen die geltenden Corona-Regeln.