Armutsfalle – 17 Prozent der Schweizer Haushalte haben wenig bis kaum Geld

Durchschnitt oder Median?

Um die Einkommen in der Schweiz festzuhalten, werden zwei Werte verwendet: der Durchschnitt und der Median. Diese können sich deutlich voneinander unterscheiden. Die Hälfte aller Haushalte in der Schweiz haben ein höheres Einkommen als der Medianwert. Der Durchschnitt wird hingegen aus allen Einkommen errechnet und besagt, wie hoch das Einkommen sein müsste, damit alle Haushalte gleich viel haben. Am Beispiel des Kantons Zug wird der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt deutlich: In diesem steuergünstigen Kanton gibt es viele Haushalte mit einem hohen Einkommen. 2017 betrug das durchschnittliche Einkommen im Kanton Zug 107’300 Franken, das höchste in der ganzen Schweiz. Doch der Medianwert für das gleiche Jahr liegt bei 66’100 Franken. Der Medianwert zeigt, dass es auch im Kanton Zug noch viele Haushalte mit weniger Einkommen gibt.