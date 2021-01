In der Schweiz sorgen diese Nachrichten für Ärger. Gegner der Impfung sehen sich in ihrer kritischen Haltung bestätigt.

In Norwegen sind rund 30 Personen nach der Corona-Impfung gestorben – der Zusammenhang ist allerdings noch unklar.

170’000-mal wurde in der Schweiz geimpft. Es gab bereits mehrere Komplikationen.

Swissmedic zieht nach dem Impfstart in der Schweiz eine erste Bilanz.

Bei Swissmedic sind seit dem Impfstart in der Schweiz 42 Meldungen von Nebenwirkungen eingegangen, die im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen stehen. 38 Prozent (16 Meldungen) davon waren schwerwiegend. Dazu zählen auch fünf Todesfälle. Bei weiteren 62 Prozent, was 26 Meldungen entspricht, gab es leichte Reaktionen.

Die Meldungen sind Verdachtsfälle, also vermutete unerwünschte Wirkungen nach einer Impfung. Ein tatsächlicher Zusammenhang muss jeweils durch Experten einzeln genau geprüft werden, wie die Heilmittelbehörde ausführt. Zu den Todesfällen heisst es, es bestehe «in keinem Fall der konkrete Verdacht, dass die Impfung die Ursache» war. Die Verstorbenen waren zwischen 84 und 92 Jahre alt. Sie seien nach jetzigen Erkenntnissen an Erkrankungen gestorben, die in diesem Alter häufig seien.