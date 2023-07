Neftenbach ZH : 178 km/h in der 80er-Zone – Deutscher erhält Fahrverbot für die Schweiz

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag in Neftenbach ZH einen Raser gestoppt, der doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt. In der Schweiz darf er nun nicht mehr fahren.