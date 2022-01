Glückich sein: Alltags-Tipps für mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit

1. Kreiere dein persönliches Spa-Ritual

2. Trinke genug Wasser

3. Bitte um Hilfe, wenns dir zu viel wird

4. Grenze dich von den Launen anderer ab

5. Schaue einen lustigen Film

7. Schreibe einen Brief

8. Starte ohne Smartphone in den Tag

Die ersten Handlungen nach dem Wecker entscheiden über die weitere Energie und Effizienz des Tages. Nimm dir am Morgen deshalb Zeit für dich selber. Trinke in Ruhe einen Tee, anstatt Whatsapp-Nachrichten zu beantworten, Insta zu checken oder gehetzt E-Mails durchzulesen. Vermeide auch diese anderen Fehler, die morgens deinen Flow stören und investiere die Zeit lieber anders, vielleicht in ein feines Frühstück?

9. Bleib nicht zu lange sitzen

10. Behalte deinen Zuckerkonsum im Auge

11. Kauf dir eine Zimmerpflanze

12. Führe ein Dankbarkeitsjournal

13. Entspanne in der Natur

14. Setze auf Ernährungs-Helfer

15. Spar dir unnötige Entscheidungen

Was ziehe ich heute an? Was esse ich zum Frühstück? Gehe ich joggen, ins Gym oder mache ich Pausentag? Versuche, dir mit konkreten Wochenplänen so viele Entscheide wie möglich abzunehmen. Trage dir in die Agenda ein, wann du ins Yoga gehst, anstatt spontan zu entscheiden. Lege dir Outfits am Abend vorher raus und koche vielleicht am Sonntag schon dein Dinner für Montag vor. Feste Routinen helfen, mehr Energie für die Entscheidungen im Leben zu haben, die du nicht voraussehen kannst.