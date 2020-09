13 Prozent der 18- bis 30-Jährigen möchte in Zukunft mehr sparen.

Die Corona-Krise hat das Sparverhalten für die Rente verändert: 13 Prozent der 18- bis 30-Jährigen möchte in Zukunft mehr sparen, wie das Raiffeisen-Vorsorgebarometer zeigt. Denn wer bisher nicht gespart hat, könnte zur Ansicht gekommen sein, dass finanzielle Reserven sinnvoll sind.

Grundsätzlich geniesst das Drei-Säulen-System, bestehend aus AHV, beruflicher Vorsorge und privater Vorsorge, kein hohes Vertrauen in der Schweiz. Denn das System ist abhängig von der demografischen Entwicklung. Die Pandemie hat diesen Generationenvertrag weiter belastet.

Gleiches Rentenalter für alle

Heute gehen Männer mit 65 Jahren in Pension und Frauen schon mit 64. Das soll nicht so bleiben: Ein Drittel der Schweizer befürwortet ein einheitliches Rentenalter von 65 für beide Geschlechter, wie die Umfrage weiter zeigt.

Auch planen weniger Menschen, früher in Pension zu gehen. Eine Mehrheit der Befragten kann sich sogar vorstellen, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten – allerdings vorwiegend in einem Teilzeitpensum. Zudem wird der Geldbedarf nach der Pensionierung tiefer eingeschätzt als in früheren Befragungen.