Sie überlebte leicht verletzt und mit einem schweren Schock. Ihr Rat an all jene, die sie in Empfang nahmen: «Das darf niemand jemals wieder tun.»

Den Anfang machte eine Frau: Als erster Mensch stürzte sich am 24. Oktober 1901 die amerikanische Tanzlehrerin Annie Edson Taylor in einem Holzfass die 57 Meter hohen Horseshoe Falls hinunter - und das mit 63 Jahren. Ihr Plan: dem Armenhaus zu entkommen.

Eine Frau in den Fluten

Dafür brachte sie weitere Menschen auf die Idee, sich die Niagarafälle hinunterzustürzen (siehe Bildstrecke oben). Nicht alle hatten dabei so viel Glück wie die rüstige Annie Edson Taylor. Viele von ihnen kamen in den gewaltigen Wassermassen um. Nicht umsonst sind derlei Aktionen verboten.

Nur einmal trockengelegt

Was kaum jemand weiss: Die herabstürzenden Wassermassen sind bereits massiv gedrosselt. Ohne den Eingriff des Menschen, welcher der Energiegewinnung dient, wäre die Wassermenge fast doppelt so gross. Die zurückgehaltenen Wassermassen werden an den Klippen vorbei in ein Stauwehr geleitet, wo sie mithilfe von Turbinen Strom erzeugen. Ausserhalb der Saison und nachts nehmen gar 90 Prozent des vorhandenen Wassers diesen Weg.