Zürich: 18. Geburtstag von Finn – «Die Partygrüsel liessen alles liegen»

1 / 5 Herumliegende und kaputte Flaschen, Taschen und Becher: Der 18. Geburtstag von «Finn» hatte es in sich. 20min/News-Scout Auch eine Glückwunschkarte vergassen die Feiernden vor Ort. 20min/News-Scout «Und auch Kerzen liessen sie trotz Brandgefahr auf den Holztischen abbrennen», sagt eine Anwohnerin (58). 20min/News-Scout

Das ist passiert

Alkoholflaschen, Becher oder Plastiktaschen: In der Waldhütte «Waldhüsli» auf dem Zürichberg eskalierte eine Geburtstagsparty am Samstag komplett. Unter anderem von den Jugendlichen zurückgelassen: eine Glückwunschkarte zum 18. Geburtstag von «Finn»: «Wie du weisst, habe ich kein Geld, um dir etwas Materialistisches zu schenken, sorry. Ich schenke dir Zeit, und zwar komme ich mit dir an die nächste Critical Mass, wenn du das willst.»

Das sagt ein News-Scout

«Die Party-Grüsel hinterliessen ein furchtbares Chaos, der Boden in und um die Hütte ist voller Scherben und Zigarettenstummel. Und auch Kerzen liessen sie trotz Brandgefahr auf den Holztischen abbrennen», sagt eine Anwohnerin (58). Wie so oft sei sie am Sonntag an der Hütte vorbeigejoggt, der Anblick habe ihr allerdings den Atem geraubt. «Dieser Abfalltourismus hat seit Corona erheblich zugenommen, aber so schlimm war es schon lange nicht mehr.»

Vor allem an sonnigen und warmen Sommertagen sei der Wald am Wochenende voll mit feiernden Jugendlichen und lauter Musik. «Es ist ja auch schön, dass sie den Wald seit Corona für sich entdeckt haben, keine Freude macht mir aber, dass sie überhaupt keinen Wert darauf legen, ihren Müll wieder mitzunehmen oder die Tiere nicht zu stören», sagt die Frau. Zudem habe auch der Vandalismus erheblich zugenommen. «Die Leute lassen ihren Alltagsfrust ab, tun aber so, als ob ihnen der Wald gehören würde.» Sie hoffe jetzt, dass die dafür verantwortlichen Jugendlichen zu ihren Taten stehen, Verantwortung übernehmen und das Chaos wegräumen würden. «Das wäre schliesslich das Mindeste.»

20 Minuten konnte den für das Waldrevier Nord zuständigen Förster der Stadt Zürich oder Grün Stadt Zürich, die für die Reinigung des Waldhüsli verantwortlich ist, bisher nicht erreichen.