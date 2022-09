Energiekrise: 18 Grad im Laden – in Schweizer Einkaufszentren wird es deutlich kälter

Coop senkt die Temperaturen in den Läden auf 19 Grad. Manor sogar auf 18 Grad, in den Läden, Verteilzentren und im Hauptsitz.

Zuvor seien die Läden auf 21 Grad geheizt worden, wie ein Sprecher von Coop sagte. Die Geschäftsleitung habe beschlossen, auch die Temperatur in den Büros, Lagern und Läden um zwei Grad zu senken. Bei der Migros werde zudem auch die Beleuchtung der Logos wo immer möglich reduziert, so ein Sprecher gegenüber AWP.

Zwar warm, aber keine Leuchtreklame nach Ladenschluss bei Aldi

Auch Aldi habe Massnahmen ergriffen, wenn auch keine Temperatursenkungen. So werden die Leuchtreklamen nach Ladenschluss ausgeschaltet und es werden LED-Lampen eingesetzt. Weihnachtsdekorationen soll es zwar geben, aber keine Beleuchtung. Bei Manor wird es noch kühler. «Die Raumtemperatur in den Warenhäusern am Hauptsitz in Basel und in den Verteilzentralen wird auf 18 Grad gesenkt», so eine Sprecherin gegenüber der SDA.