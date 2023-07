Deutschland: 45 Jahre alter Mordfall in Bayern vor Aufklärung

Der Mann wurde auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls am 21. Juni in Gering im US-Bundesstaat Nebraska verhaftet und wartet nun auf seine Auslieferung nach Deutschland.

Mehr als 45 Jahre nach der Ermordung einer jungen Frau in Bayern ist ein Tatverdächtiger in den USA verhaftet worden. DNA-Spuren an der Kleidung des Mordopfers führten die Ermittler zu einem 69-Jährigen, der zum Zeitpunkt der Tat im April 1978 als US-Soldat im bayerischen Schweinfurt stationiert war, wie die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Freitag mitteilten.