18-Jährige greifen in Weinfelden Passanten an und bedrohen Polizisten

In Weinfelden kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung, als Passanten zwei 18-Jährige stellten, die Autos aufbrechen wollten. Ein Polizist wurde zudem mit Gegenständen beworfen und bedroht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, ging bei der Kantonspolizei Thurgau eine Meldung ein, dass zwei unbekannte Personen an der Nollenstrasse in Weinfelden TG versuchten, abgestellte Autos zu öffnen. Als zwei Passanten die beiden stellen wollten, kam es zu Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen an deren Fahrzeugen. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde zudem in seinem Fahrzeug tätlich angegangen und leicht verletzt.