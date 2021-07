Velden (A) : 18-Jährige knackt beim ersten Casino-Besuch Jackpot mit 228’554 Euro

Was für ein Riesenglück: Mit nur einem Euro Einsatz holte eine 18-jährige Frau aus Niederösterreich im Casino in Velden den Hauptgewinn. Es war ihr erster Besuch dort.

1 / 2 Eine 18-Jährige gewann an einem Spielautomaten rund 240’000 Franken. Getty Images Die junge Frau knackte den Jackpot im Casino in Velden. Casinos Austria

Eine vierköpfige Familie aus Niederösterreich besuchte in der Nacht auf Mittwoch während ihrer Ferien am Wörthersee das Casino in Velden im Bundesland Kärnten. Wie Heute.at berichtet, übernahm die junge Frau bei ihrem ersten Besuch im Spieltempel die Regie über den Abend.

Das sollte sich auszahlen: Nachdem sie an einem Fort-Knox-Spielautomaten gerade mal einen Euro von den Eintrittsjetons eingesetzt hatte, erhielt sie zunächst ein Freispiel – und dann schrillten im Casino die Sirenen: Das Display am Automaten zeigte den Hauptgewinn an. Um 23.20 Uhr war die junge Frau um 228’554.80 Euro reicher, also umgerechnet über 246’000 Franken. Das Casino-Team liess die Korken knallen und fuhr eine Flasche Prosecco auf, um das Ereignis zu begiessen.

Es war seit der Wiedereröffnung des Casinos bereits der zweite Haupttreffer am Fort-Knox-Automaten, wie Casinos Austria mitteilen. Im Juni gelang dies einer Spielerin im Casino Salzburg. Die insgesamt 90 Fort-Knox-Automaten in zwölf Casinos in Österreich seien alle miteinander verbunden und würden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 220’000 Euro befüllt, heisst es weiter. Dies sei weltweit die höchste Gewinnsumme, die dieser Typ Automat biete.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!