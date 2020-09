Eine Ärztin des LKH Hochsteiermark soll schuld am Tod einer 18-jährigen Frau sein. Die Patientin war im Oktober 2019 in Spitalbehandlung wegen einer gutartigen Zyste im Kopf. Dann wurde sie nach Hause geschickt und starb an einer Hirnschwellung.

Am Gericht in Leoben wurde die Ärztin am Donnerstag zu einer Geldstrafe und vier Monaten bedingter Haft verurteilt. Bei einem stationären Aufenthalt in der Neurologischen Abteilung des LKH Hochsteiermark wurde bei einer jungen Frau eine gutartige Kolloidzyste im Gehirn festgestellt. Die Patientin war bereits seit mehreren Jahren wegen Migräne in Behandlung. Nach einer Woche wurde die 18-Jährige aus dem Spital entlassen. Ein Operationstermin sollte im Dezember stattfinden.