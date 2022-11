Seon AG: 18-jährige Velofahrerin auf Bahnübergang von Zug erfasst

Am Dienstagabend ereignete sich in Seon AG ein schwerer Unfall.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Seon AG: Kurz vor 19 Uhr wurde eine 18-jährige Velofahrerin von einem Zug erfasst. Gemäss ersten Erkenntnissen befand sich die Frau auf einem Bahnübergang, als es zwischen ihr und einem heranfahrenden Zug in Richtung Hallwil zur Kollision kam.