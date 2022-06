Basel: 18-Jährige wird Opfer von Sexualdelikt – zwei Männer griffen sie nachts an

Zwei Männer sollen der Frau am Sonntag gegen 22.30 Uhr an der Ecke Klybeck- und Kasernenstrasse gefolgt sein.

An dieser Ecke in Basel soll am Sonntag ein Sexualdelikt verübt worden sein.

Eine 18-jährige Frau wurde am Sonntag Opfer eines Sexualdelikts. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Verbrechen gegen 22.30 Uhr an der Ecke Klybeck- und Kasernenstrasse in Basel. Zwei Männer seien der Frau gefolgt und hätten sie in der Folge unvermittelt angegriffen. Der genaue Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen.