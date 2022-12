Böckten BL: 18-Jähriger mit Messer getötet – 17-Jähriger «grundsätzlich geständig»

Ein 18-Jähriger erlag am Freitag einer schweren Wunde in Böckten BL.

Am Freitag wurde in Böckten BL ein 18-Jähriger mit einem Messer getötet.

Nach dem Tötungsdelikt vom Freitagmorgen in Böckten BL ist der 17-jährige Tatverdächtige «grundsätzlich geständig». Dies schreibt die zuständige Jugendanwaltschaft Bern-Mittelland auf Anfrage von 20 Minuten. Der Jugendliche wird verdächtigt, vor dem Eingang des Lidl einem 18-Jährigen eine schwere Wunde mit einem Messer zugefügt zu haben, an der das Opfer trotz rascher Reanimation starb.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der Bluttat ein verbaler Streit voraus. Gemäss Recherchen von 20 Minuten waren der mutmassliche Täter und das Opfer in einer Institution für Jugendliche in schwierigen Situationen im Oberbaselbiet platziert. Zum Tatzeitpunkt sollen sie in Begleitung eines Sozialarbeiters unterwegs gewesen sein. Der Tatverdächtige galt bislang nicht als gefährlich, sei aber in der Vergangenheit als aggressiv aufgefallen.