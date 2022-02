Suhr AG – 18-Jähriger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer (46) war am Samstag mit seinem schwarzen Dacia kurz nach 23 Uhr auf der Wynentalstrasse in Richtung Suhr unterwegs. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Abzweigung Wynencenter überquerte gleichzeitig ein Fussgänger die Strasse. In der Folge kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.