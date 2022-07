Rupperswil AG: 18-Jähriger bekommt Führerschein und schrottet 2 Tage später seinen BMW

Der Selbstunfall ereignete sich in einer Begegnungszone.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag um 18 Uhr im Dorfzentrum von Rupperswil, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Von einer 30er-Zone mündete der 18-Jährige in die Poststrasse ein, wo die Geschwindigkeit noch auf 20 km/h beschränkt ist. Mutmasslich wegen unnötiger, übermässiger Beschleunigung brach beim Abbiegen das Heck des BMW aus. Dieser prallte gegen eine Strassenlampe und wurde dann gegen vier nebenan parkierte Autos geschleudert.

Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am älteren BMW entstand Totalschaden. Auch an den parkierten Autos sowie an der Strassenlampe entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den 18-Jährigen und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Diesen besass er gerade erst seit zwei Tagen.