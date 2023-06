Spreitenbach: BMW-Fahrer (18) verliert Fahrausweis nach zehn Tagen

Ein Junglenker prallte am Freitag in Spreitenbach in einen Baum.

Bei einem Unfall in Spreitenbach AG wurden drei Personen verletzt: Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, fuhr ein 18-jähriger Lenker am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf der Heitersbergstrasse in Richtung Spreitenbach hinunter. In einer Kurve geriet er neben die Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Sowohl der BMW-Fahrer, wie auch die beiden Mitfahrenden erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten ins Spital gebracht werden. Am BMW dürfte ein Totalschaden entstanden sein.