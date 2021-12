Oftringen AG : 18-jähriger BMW-Lenker brettert mit 105 km/h durch 50er-Zone

Ein Junglenker wurde innerorts in Oftringen AG mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Den Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Ein Junglenker ist der Kapo Aargau am Wochenende ins Netz gegangen.

Die Kantonspolizei Aargau führte am Samstagabend auf der Äusseren Luzernerstrasse in Oftringen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Innerortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Die Polizei erfasste einen BMW M8 mit 105 km/h, was nach Abzug eines Toleranzwertes eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h ergibt. Die Polizei stoppte das Fahrzeug umgehend, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am Steuer sass ein 18-jähriger Schweizer, der das Fahrzeug gemietet hatte.