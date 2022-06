Kriminalgericht Luzern: 18-Jähriger drückt Partygänger zerbrochene Flasche in den Hals

Er verfolgte die beiden. An der Rütligasse kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei schlug der 18-Jährige einem der beiden Männer mit einer Flasche auf den Kopf. Die inzwischen zerbrochene Flasche drückte er dem anderen Mann in den Hals, wodurch dieser eine Rissquetschwunde erlitt.

Nach einer Partynacht im Club Princesse im Jahr 2019 wurde ein damals 18-Jähriger von zwei Nachtschwärmern in ein Gespräch verwickelt. Später bemerkte er, dass sein Portemonnaie weg war.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Mann (21) aus dem Kanton Bern unter anderem wegen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand und Raufhandels schuldig gesprochen. Im November 2019 hatte der damals 18-Jährige mit vier Kollegen die Nacht im Club Princesse in Luzern verbracht. Von zwei Partygängern, die ebenfalls im Club gewesen waren, wurde er vor dem Nachtclub gegen sechs Uhr morgens nach Zigaretten gefragt und in ein Gespräch verwickelt. Als die beiden wieder gegangen waren, bemerkte der 18-Jährige, dass sein Portemonnaie fehlte. Er nahm an, dass einer der Partygänger sein Portemonnaie gestohlen hatte und wollte sie zur Rede stellen.