Trimmis GR: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei – erst mit frisiertem Mofa, dann zu Fuss

Am Donnerstag gegen 15.45 fuhr ein 18-jähriger Mofalenker in Trimmis GR auf der Deutschen Strasse in Richtung Zizers auf eine signalisierte Kontrollstelle der Kantonspolizei Graubünden zu. Dabei missachtete er ein Haltezeichen eines Polizisten, fuhr knapp an diesem vorbei und geriet links ins Wiesland.