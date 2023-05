18-jähriger Genfer von Jugendlichen attackiert und erstochen

Der Vorfall fand laut Angaben der Genfer Polizei um 23.45 Uhr am Sonntagabend in Thônex, einem Vorort von Genf an der französischen Grenze, statt. Ein 18-jähriger Mann geriet in einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher und wurde in der Folge von diesen angegriffen. Dabei wurde das Opfer, das offenbar in der Nähe des Tatorts wohnte, mit einem Messer verletzt, bevor es sich nach Hause retten konnte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten kurz nach Mitternacht nur noch den Tod des Mannes feststellen.