Aktualisiert vor 48min

Herzogenbuchsee BE

18-Jähriger gerät bei Arbeiten unter Presse und stirbt im Spital

Ein Mann, der im Mai bei Arbeiten in einer Firma in Herzogenbuchsee eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden war, ist in der Nacht auf Sonntag im Spital verstorben. Hergang und Umstände des Unfalls werden untersucht.

In einer Firma in Herzogenbuchsee kam es am Mittag des 20. Mai zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein Mann war gemäss aktuellem Kenntnisstand bei Arbeiten unter eine Presse geraten, in der Folge eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er

in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Dort ist der Mann in der Nacht auf Pfingstsonntag an den Folgen seiner schweren Verletzungen erlegen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sind durch die Kantonspolizei

weitere Ermittlungen im Gang. Der Unfall und dessen Umstände werden untersucht.