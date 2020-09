junger mann im vollrausch : 18-Jähriger im Xanax-Rausch nicht schuldfähig für Angriff auf Sanitäter

Das Berner Regionalgericht attestiert einem jungen Mann aus Bern keine Schuldfähigkeit für einen Angriff auf zwei Sanitäter. Der Mann war abhängig von dem Medikament Xanax.

Als zwei Sanitäter im Mai 2019 zu einem Einsatz auf der Grossen Schanze in Bern gerufen wurden, ahnten sie nicht, was gleich auf sie zukommen würde. Sie wurden alarmiert, weil ein junger Mann bewusstlos am Boden lag. Als die Sanitäter vor Ort eintrafen, war der Mann jedoch auf den Beinen und attackierte sie tätlich. Der eine Sanitäter stand Todesängste aus, während er sich im Würgegriff befand, berichtet die «Berner Zeitung». Erinnerungen an diesen Abend hat der damals 18-Jährige nicht, wie er am Montag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland aussagte. Dies, weil er mit Xanax vollgepumpt war.