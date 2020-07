Unfall in Olten SO

18-jähriger in brennendem Mercedes eingeklemmt

In Olten ist ein Junglenker frontal gegen eine Mauer gefahren. Er erlitt schwere Verletzungen.

In einer Linkskurve ist der 18-Jährige von der Strasse abgekommen.

Wohl viel zu schnell donnerte ein 18-jähriger Mercedesfahrer am Samstagmorgen gegen 4 Uhr durch Olten. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über sein Auto. Frontal fuhr er gegen eine Mauer an der Aarauerstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.