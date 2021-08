Zürcher Kreis 6 : 18-Jähriger in Wohnung durch Messerstiche verletzt

In der Nacht auf Samstag ist im Stadtzürcher Kreis 6 ein junger Mann durch Messerstiche verletzt worden. In die Ermittlungen ist auch die Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich involviert.

In der Nacht auf den 14. August 2021 wurde ein 18-Jähriger in einer Wohnung an der Weinbergstrasse in Zürich durch Messerstiche verletzt.

In der Nacht auf Samstag, kurz nach Mitternacht, kam es in einer Liegenschaft an der Weinbergstrasse zu einem Messerangriff auf einen 18-jährigen Mann. Die Täterschaft verletzte das Opfer und konnte in der Folge flüchten. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Zurzeit fahndet die Polizei nach der Täterschaft.