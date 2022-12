USA: Jaylen Smith (18) wird jüngster schwarzer Bürgermeister

Earle, Arkansas : 18-jähriger schwarzer Student wird im tiefen US-Süden Bürgermeister

Er ist erst 18, hat eben erst ein Studium begonnen – und ist bereits erfolgreicher Politiker: Jaylen Smith ist in der Kleinstadt Earle in Arkansas zum Bürgermeister gewählt worden.

1 / 4 Jaylen Smith ist neu … Facebook/ Jaylen Smith … der jüngste afroamerikanische Bürgermeister der USA. Facebook/ Jaylen Smith Dieses Bild postete er nach dem Sieg auf Facebook. Facebook/ Jaylen Smith

Darum gehts Student Jaylen Smith ist mit 18 zum jüngsten schwarzen Bürgermeister des Landes gewählt worden.

Er hat für seine Gemeinde bereits konkrete – und ehrgeizige – Pläne.

Er gibt an, er wolle eines Tages Staatsanwalt werden.

«Ich bin nicht angetreten, um mir einen Namen zu schaffen», sagte Jaylen Smith, der diese Woche in der Kleinstadt Earle zum jüngsten schwarzen Bürgermeister der USA gewählt wurde, gegenüber CNN. «Ich bin angetreten, weil ich meiner Gemeinde helfen will und sie in die Richtung steuern möchte, in die sie sich bewegen muss.» Der junge Mann, der erst im Mai dieses Jahres die High School abgeschlossen hat und nun das College besucht, schlug seinen Herausforderer Nemi Matthews mit 235 zu 185 Stimmen. Earle hat gut 1800 Einwohner und liegt etwa 45 Kilometer von Elvis’ einstigem Wohnort Memphis entfernt.

Neuer Bürgermeister Jaylen Smith hat grosse Pläne

Der junge Demokrat ist nun der jüngste schwarze Bürgermeister der USA. Er habe wegen seiner Arbeit in der Schülervertretung Freude an der Politik bekommen, so der Student, sie habe seine Leidenschaft geweckt, «der Gemeinschaft auf einem höheren Level zu dienen». Smith hat auch bereits konkrete Pläne, was er als erstes anpacken will: Er will, dass es in der Stadt dereinst keine unbewohnten Häuser mehr gibt und die Polizei 24 Stunden täglich abrufbar ist. Zudem will er für ältere Menschen öffentliche Transporte zu Einkaufsmöglichkeiten in West Memphis organisieren, weil es in der Stadt selbst keinen Shop mehr gibt. Deswegen wünscht er sich, dass in Earle wieder einer entsteht. Des weiteren hat er angekündigt, für junge Menschen neue Jobs zu schaffen.

Erfahrene Politiker um Rat gebeten

Um sich auf seine Wahl und die folgenden Aufgaben vorzubereiten, nahm er mit mehreren Amtsinhabern in Arkansas Kontakt auf und suchte deren Rat. Einer von ihnen war Frank Scott jr., Bürgermeister der Bundeshauptstadt Little Rock. «Ich freue mich sehr über die Wahl von Jaylen und für die Gemeinde Earle», sagt er. «Ich bin stolz auf seine Bereitschaft, in diesem jungen Alter in den Dienst an der Öffentlichkeit zu treten und auf seine ehrgeizigen Ziele.» Smith selbst sagt: «Ich wollte nicht warten, bis ich 30 oder 40 bin, um Bürgermeister zu werden, wenn ich es jetzt sein kann.»

Kann man mit 18 Jahren ein guter Politiker sein? Klar, entscheidend sind der Charakter und die Intelligenz. Vielleicht, aber es fehlt halt die Erfahrung. Nein, da ist man definitiv noch zu jung. Ich will nur das Resultat sehen.

Auch Jaylens Familie ist stolz auf ihn. «Meine Mutter kann nicht aufhören zu weinen», erzählte er der «Washington Post» (Bezahlartikel). Sie wird wohl auch stolz auf ihn sein, wenn Smith seinen Berufswunsch Staatsanwalt eines Tages in die Realität umsetzt. Denn er leidet zwar unter einer diagnostizierten Lernschwäche, betrachtet diese aber als Motivation und Chance und nicht als Behinderung. Anderen jungen Menschen macht er Mut: «Es wäre toll, wenn mehr junge Menschen auf die politische Bühne steigen und sagen würden: ‹Ich will der sein, der die Veränderung bringt. Ich will der Anführer sein, den die Menschen in meiner Gemeinde sehen wollen›.»