Morbio Inferiore TI - 18-jähriger Jona Moutinho Moreira wird vermisst

Jona Moutinho Moreira wird im Tessin vermisst. Der 18-jährige Portugiese, der in Morbio Inferiore in der Nähe von Mendrisio lebt, wurde zuletzt in der Nacht auf Mittwoch um ein Uhr an seinem eigenen Wohnort gesehen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.