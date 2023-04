Brunnen SZ: 18-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 18-jähriger Lenker prallte mit seinem Auto aus ungeklärten Gründen in einer 180-Grad-Linkskurve in Betonelemente am Strassenrand.

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Lenker mit seinem Auto von Morschach auf der Morschacherstrasse talwärts Richtung Brunnen gefahren. Dabei prallte er aus bisher ungeklärten Gründen in einer 180-Grad-Linkskurve in Betonelemente am Strassenrand und stürzte in der Folge mehrere Meter in bewaldetem Gebiet in die Tiefe. Kurz vor 7.30 Uhr wurde das stark beschädigte Auto von einer Drittperson entdeckt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.