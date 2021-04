Am BMW 435i entstand Sachschaden beim Selbstunfall.

Mit einem BMW 435i war ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Mutschellenstrasse in Zufikon unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Herrschaft über das Auto. Dieses kam ins Schleudern und landete auf den Gleisen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt.